Pierde un brazo y su estado es grave

Lo que le sucedió a su cónyuge es confuso, indica María Salvatierra, quien lleva unos 12 años viviendo con Zambrano.

“A mí me vino a decir uno de sus amigos que a mi esposo lo habían llevado al hospital de Calceta porque se había hecho unos cortes pequeños, pero cuando llegué a verlo tenía cercenado su brazo derecho”, explica la mujer, quien agregó que debido a la gravedad el herido fue transferido al hospital regional de Portoviejo.

Ayer, luego de ser atendido en el área de emergiencias del hospital Verdi Cevallos, el hombre fue ingresado al área de Cirugía para ser operado y posteriormente llevado a Cuidados Intensivos, dijo su esposa.

Convencido por un “amigo”. La mujer relató que ella vive en Calceta junto a su conviviente y él desde hace algún tiempo ya no consume alcohol, sin embargo el viernes en su casa se apareció un “amigo”, al que no veía desde hace mucho tiempo, y lo invitó a beber.

Según la esposa, fue tanta la alegría de su marido que se fue con el amigo a beber y no llegó a la casa sino hasta la mañana del sábado.

Ese mismo día, dijo la mujer que su marido volvió a salir a beber y el domingo siguió bebiendo, sin embargo, este último día una desgracia ocurrió.

“Eran como los 20h00 y yo tenía una corazonada. Salí a buscarlo por varios lugares pero no lo encontré. Algo me decía que una desgracia iba a ocurrir y efectivamente al volver a la casa me encontré al amigo de mi marido que me dijo que lo tenían en el hospital”, relató.

La señora explicó que lo que le supieron decir es que su marido había tenido un problema en las afueras de una discoteca de Calceta por defender a un amigo y que supuestamente se cortó con un vidrio.

“Eso es muy difícil de creer. ¿Cómo un vidrio le va a cercenar el brazo completo?, pero bueno, solo él y sus amigos sabrán lo que pasó”, exclamó la esposa.

María Salvatierra dijo que según los médicos, el estado de su esposo es crítico.

La mujer agregó además que aunque en el hospital le dan medicinas a su esposo, hay otros elementos que debe comprarlos afuera, por lo que necesita apoyo económico, ya que su marido era el sustento de la casa.