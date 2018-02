‘Me quedé con la inquietud de saber por qué mataron a mi hijo’

Sin embargo, el motivo que provocó el suceso la abruma por momentos, ya que el acusado y sentenciado jamás reconoció su accionar ni señaló el motivo que lo llevó a terminar con la existencia de Emil Josué Tejena Zambrano, el 21 de junio del 2015.

“Aún me pregunto por qué lo hizo. Mi hijo fue un muchacho sin malicia alguna, que no merecía terminar de esa forma”, argumentó Zambrano mientras contemplaba uno de los retratos de Emil, quien era enfermero.

La mujer también se interroga por qué no se imputó al cómplice, “ya que fue él quien prestó la motocicleta y el arma para que el criminal actuara”.

A veces ha pasado por mi mente reabrir el caso, pero la verdad es que nada de lo que haga me lo devolverá. “Un juicio estresa, cansa y afecta a toda la familia. Pasamos por todo y no queremos volver al pasado”, declaró Zambrano.

Le avisan. Lo que jamás olvidará es que el 21 de junio, mientras se celebraba el Día del Padre, la llamaron para decirle que el último de sus tres hijos había sido baleado en la calle 20 de Julio de la parroquia San Pablo de Portoviejo.

Eran las 20h00 cuando un familiar le informó sobre la desgracia. “Desde ese momento me quebraron la vida”, sostuvo.

Testigos. Doña Carmen indicó que esa noche Emil tomó su auto y se dirigió a la calle 20 de Julio para saludar con amigos.

Se contactó con cuatro personas y había una chica entre ellos, que incluso le pidió al asesino que no disparara.

El sujeto, muy conocido en el sector, puso una moto delante del auto y comenzó a insultar a Emil, quien no respondió de la misma manera. De acuerdo a los testigos, el joven sólo le dijo: ‘¿qué te pasa?, no te conozco, ¿por qué me insultas?’.

Entonces se bajó de la motocicleta y le hizo seis disparos que lo mataron en el acto.

Seguidamente escapó del lugar y luego de unos minutos retornó por el vehículo.

Frontal. La familia, dijo Zambrano, aceptó el hecho y se limitó a vivir su dolor sin descuidar el proceso judicial que castigaría al criminal.

A los cinco meses el acusado fue detenido y procesado. A pesar de negarse, la versión de varios testigos terminaron incidiendo para que la muerte no quedara en la impunidad.