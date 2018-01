Redes que fueron un fracaso

Pero hubo otras que intentaron captar la atención, pero no pudieron lograrlo, entre ellas se encuentra Google+.

Este fue un nuevo intento de Google para entrar en el mundo de las redes sociales. Sin embargo el producto, todavía vigente, no es un fracaso en sí, pero tampoco es un éxito y no ha encontrado el camino para hacer competencia a las grandes redes sociales de la actualidad. Siete años después de su lanzamiento, Google+ no ha despertado un interés que esté a la altura del proyecto creado por el gigante de la informática. Según reportes de ZDNet, una de las razones de su “fracaso” es que no dejó claro qué tipo de red social era. La mayoría de las interacciones en la plataforma de Google son entre desconocidos y nunca pudo venderse como una red para uso personal ni como una herramienta para las empresas.