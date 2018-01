Intenta superar la muerte de sus dos compañeras

El domingo 12 de noviembre del 2017 es un día que Evelyn recuerda con mucha tristeza. El dolor que siente en su cuerpo por los golpes recibidos se mezcla con el de su alma.

Ese día, en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 198 de la vía Santo Domingo- Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, perdió a dos de sus compañeras de la universidad cuando viajaban a recibir clases como todos los fines de semana.

Recuerda Evelyn que siempre viajaba desde El Carmen con Lucía Talledo a la Universidad Estatal de Quevedo, ya que estudiaban Marketing, y en Santo Domingo se encontraban con dos compañeros más, Mónica Gaibor, que también murió en el accidente, y Vinicio Santillán, quien resultó herido, dice.

Viaje. Evelyn y Lucía avanzaron desde El Carmen hasta Santo Domingo en un bus de transporte interprovincial, y en la terminal terrestre se encontraron con unos compañeros de clases, quienes les dijeron que viajaran en bus hasta Quevedo, recuerda Evelyn.

Ambas se negaron al pedido de sus compañeros, porque habían acordado que Vinicio pasaría en el auto para llevarlas, y ellas no quisieron faltar a su palabra y esperaron por él, y unos minutos después efectivamente él llegó, recuerda Evelyn.

Con nostalgia recuerda que ese día le “peleó” a Lucía el asiento en la parte de atrás del conductor, pedido que finalmente aceptó.

“Fue algo extraño, ese puesto ella nunca lo dejaba y siempre que yo le decía que me sentaría ahí, ella me decía que no, pero ese día accedió a dármelo”, menciona.

Accidente. El viaje transcurría con normalidad. Iban escuchando la radio y conversaban de las clases que ese día recibirían, hacían planes de trabajo, y de un momento a otro ocurrió el trágico percance.

Un carro Tucson golpeó de frente el auto en que viajaban los cuatro universitarios, dejando al carro a orillas de la carretera.

Evelyn y Lucía por ser de El Carmen eran más que compañeras, eran buenas amigas y aunque tenían sus diferencias, siempre estaban juntas, y entre las dos hacían los trabajos de la universidad, comenta.

Lo primero que desea hacer cuando se recupere es ir a los cementerios donde están sepultadas sus amigas, Lucía Talledo en El Carmen, y Mónica Gaibor en Santo Domingo.

No se imagina cómo será ese momento, pero sabe que debe llenarse de valor, expresa.